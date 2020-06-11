Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 11 июня 2020 года выросло до 152 человек
В Нижегородской области продолжает расти не только количество заболевших коронавирусной инфекцией, но и число умерших от этого смертельного опасного заболевания. Так, по данным на 11 июня 2020 года, за последние сутки скончались еще два «ковидных» пациента. Теперь в регионе насчитывается 152 жертвы COVID-19.
Заместитель губернатора Нижегородской области, глава минздрава Давид Мелик-Гусейнов уточнил, что у большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.
Напомним, за все время пандемии COVID-19 заразились более 13,3 тысячи нижегородцев. Утром 11 июня на сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о том, что коронавирус подтвердился еще у 303 жителей региона.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 11 июня 2020 года):
- число зараженных выросло до 13341 человека;
- число умерших выросло до 152 человек;
- число выздоровевших выросло до 6269 человек.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»