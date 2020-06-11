Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 11 июня 2020 года выросло до 152 человек

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:19:28+03:00

От коронавирусной инфекции скончались еще два нижегородца. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

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В Нижегородской области продолжает расти не только количество заболевших коронавирусной инфекцией, но и число умерших от этого смертельного опасного заболевания. Так, по данным на 11 июня 2020 года, за последние сутки скончались еще два «ковидных» пациента. Теперь в регионе насчитывается 152 жертвы COVID-19.

Заместитель губернатора Нижегородской области, глава минздрава Давид Мелик-Гусейнов уточнил, что у большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Напомним, за все время пандемии COVID-19 заразились более 13,3 тысячи нижегородцев. Утром 11 июня на сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о том, что коронавирус подтвердился еще у 303 жителей региона.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 11 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 13341 человека;

- число умерших выросло до 152 человек;

- число выздоровевших выросло до 6269 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU