2020-06-11T11:19:28+03:00
Общество

Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 11 июня 2020 года выросло до 152 человек

Из-за коронавируса умерли еще два нижегородца
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
От коронавирусной инфекции скончались еще два нижегородца.От коронавирусной инфекции скончались еще два нижегородца.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
Изменить размер текста:

В Нижегородской области продолжает расти не только количество заболевших коронавирусной инфекцией, но и число умерших от этого смертельного опасного заболевания. Так, по данным на 11 июня 2020 года, за последние сутки скончались еще два «ковидных» пациента. Теперь в регионе насчитывается 152 жертвы COVID-19.

Заместитель губернатора Нижегородской области, глава минздрава Давид Мелик-Гусейнов уточнил, что у большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Напомним, за все время пандемии COVID-19 заразились более 13,3 тысячи нижегородцев. Утром 11 июня на сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о том, что коронавирус подтвердился еще у 303 жителей региона.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 11 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 13341 человека;

- число умерших выросло до 152 человек;

- число выздоровевших выросло до 6269 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дороги к Лунскому озеру отсыпят асфальтовой крошкой
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 11 июня 2020 года: Количество зараженных в Ленинском районе перевалило за тысячу человек
Людмила Захарова: «Во время онлайн-голосования о поправках в Конституцию нижегородцам гарантирован высокий уровень безопасности»
Почти 5,6 тысячи коек для пациентов с COVID-19 развернуто в больницах Нижегородской области
Анна Круглова: «1 июля мы все должны усовершенствовать главный закон нашей страны»
Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 11 июня 2020 года выросло до 152 человек
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 11 июня 2020 года составляет 6269 человек
В Нижегородской области за сутки протестировали на коронавирус рекордное число нижегородцев
Детская музыкальная школа в Семенове получила два миллиона рублей на обновление оборудования
Нижегородцы подали свыше 10 тысяч заявок на электронное голосование по Конституции
Нижегородского журналиста Ирину Славину обвиняют в распространении фейка о коронавирусе
С Дивеевского монастыря снимают карантин, введенный из-за коронавируса
В Нижегородской области планируют построить 18 животноводческих комплексов
В Нижегородской области начался прием доноров, переболевших коронавирусом
В Богородской ЦРБ не провели должную диагностику больного коронавирусом
В Нижегородской области субсидии из регионального бюджета получат 57 пассажирских предприятий
На Бору выяснение отношений закончилось трагедией
«В Нижегородской области созданы все условия для «безопасного голосования», - Наталья Назарова
Артем Фоменков: «Новые технологии облегчают нашу жизнь»
В рамках акции #МыВместе нижегородский губернатор сдал кровь
В День России в Нижнем Новгороде пройдет онлайн-концерт из «Швейцарии»
Нижегородский инцел Поднебесный требует через суд снять запрет на посещение парков
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 10 июня 2020 года: На Автозаводе уже более 1,2 тысячи зараженных
Павел Зубеев: «Будут приняты все меры, чтобы свести к минимуму риски заражения во время голосования за поправки в Конституцию»
Аукцион на право строительства нижегородского фуникулера пройдет осенью
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 10 июня 2020 года составляет 6026 человек
Артем Кавинов: «Электронный формат голосования позволит нижегородцам в безопасном режиме выразить свою гражданскую позицию»
Прокуратура взяла на контроль дело о смертельном ДТП в Богородском районе