Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 11 июня 2020 года составляет 6269 человек

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:10:37+03:00

47% от общего числа заболевших коронавирусом в регионе уже выздоровели. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Еще 243 нижегородца вылечились от коронавируса за последние сутки. По данным на 11 июня 2020 года, в общей сложности смертельно опасное заболевание сумели побороть 6269 человека, а это 47 % от общего числа заболевших в Нижегородской области.

Как отметил глава региона Глеб Никитин, по количеству выздоровевших и выписанных из больниц за сутки Нижегородская область пребывает на пятом месте в России.

«Комсомольская правда» рассказывала, что за все время пандемии COVID-19 заразились более 13,3 тысячи нижегородцев. Утром 11 июня на сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о том, что коронавирус подтвердился еще у 303 жителей региона.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 11 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 13341 человека;

- число умерших выросло до 152 человек;

- число выздоровевших выросло до 6269 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU