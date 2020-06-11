В Нижегородской области за сутки протестировали на коронавирус рекордное число нижегородцев

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:47:01+03:00

За сутки анализы сдали 6,5 тысяч человек

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В Нижегородской области за сутки протестировали рекордное количество жителей – 6 590 человек. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Нам очень важно сохранять высокие темпы тестирования, - уверен глава региона. – Это позволяет как можно раньше выявлять зараженных, что помогает остановить распространение заболевания. Мы одновременно увеличиваем и объемы тестирования, и увеличиваем число лабораторий, которые проводят тестирование.

По данным на 11 июня 2020 года, в Нижегородской области тест на коронавирус сдали уже 278,5 тысяч человек. На сегодняшний день наш регион находится в числе лидеров по объемам тестирования. Средний показатель тестирования в регионе составляет 8 698 человек на 100 тысяч населения. За сутки этот показатель вырос на 2,4%.

Напомним, сейчас тестирование на территории Нижегородской области проводят 12 лабораторий. Наибольшее число тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области «НОЦ СПИД».

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ИСТОЧНИК KP.RU