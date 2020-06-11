Детская музыкальная школа в Семенове получила два миллиона рублей на обновление оборудования

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:17:32+03:00

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Детская музыкальная школа имени Шестерикова в Семенове получила два миллиона рублей на переоснащение. Эти средства школа направила на обновление музыкальных инструментов и оборудования. Деньги были выделены в рамках национального проекта «Культура» . Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- На эти цели из федерального бюджета в этом году были выделены 1,9 миллионов рублей, - говорится в сообщении. – Еще 166 тысяч рублей поступило из регионального бюджета.

Уже известно, что на эти средства музыкальная школа приобрела баян, аккордеон, домры, скрипки и виолончели. Также были закуплены гитары и цифровые фортепиано.

- Мы постарались, чтобы новые музыкальные инструменты появились в каждом отделении нашей школы, - рассказала исполняющая обязанности директора школы Нина Дроздецкая. – Кроме того, в этом году мы открыли класс домры. Там будет преподавать молодой специалист. В дальнейшем мы планируем открыть класс виолончели. А благодаря закупке виолончелей и скрипок мы сможем расширить струнные группы.

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ИСТОЧНИК KP.RU