2020-06-10T19:28:46+03:00
Общество

В Нижегородской области планируют построить 18 животноводческих комплексов

Они будут рассчитаны на восемь тысяч голов крупного рогатого скота
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В 2020 году в Нижегородской области планируется построить с нуля и реконструировать 18 животноводческих комплексов. Все это будет сделано при государственной поддержке. Об этом рассказа губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Эта работа сказывается на развитии всей отрасли молочного скотоводства, - пояснил глава региона. – Если судить по 2020 году, то сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства уже произвели свыше 250 тысяч тонн молока. Это почти на 5% больше прошлогодних показателей. А за пять лет уровень самообеспеченности Нижегородской области молоком и молочными продуктами вырос до 77%. Теперь мы должны довести этот показатель до 100%.

Напомним, сейчас областной бюджет компенсирует аграриям до половины всех затрат на строительство и реконструкцию животноводческих объектов. По данным регионального министерства сельского хозяйства, сейчас очень востребована среди сельхозпроизводителей. Без государственной поддержки многие из них не решились бы на реконструкцию.

- Стоит отметить, что современные животноводческие комплексы представляют собой весьма высокотехнологичные постройки, в которых созданы комфортные условия для животных, - напомнил Глеб Никитин. – В них автоматизированы почти все производственные процессы, что позволяет повысить эффективность труда рабочих и снизить себестоимость продукции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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