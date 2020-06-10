2020-06-10T19:09:18+03:00
Общество

В Нижегородской области начался прием доноров, переболевших коронавирусом

В Нижегородском областном центре крови начали заготовку антикоронавирусной плазмы
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижегородской области начался прием доноров, переболевших коронавирусом. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин во время своего визита в Нижегородский областной центр крови имени Климовой.

- На сегодняшний день донорами для заготовки антикоронавирусной плазмы стали четыре человека, - поделился Глеб Никитин. – Это те люди, которые недавно переболели этой опасной инфекцией и в чьей крови содержится много антител к вирусу. На самом деле желающих сдать свою кровь на эту плазму гораздо больше. Однако наши специалисты проводят очень серьезный отбор среди кандидатов. В частности, одним из обязательных требований являются сроки – человек должен выздороветь от коронавируса не меньше, чем за месяц до донорства.

По словам главы губернатора, сейчас нижегородские медики внимательно изучают опыт своих коллег из других регионов. И хотя это экспериментальная методика, нуждающаяся в дополнительном исследовании, в регионе решено создать необходимый запас антикоронавирусной плазмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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