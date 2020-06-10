2020-06-10T18:57:42+03:00
Общество

В Богородской ЦРБ не провели должную диагностику больного коронавирусом

Сейчас главному врачу больницы внесено прокурорское представление
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Во время мониторинга информации в интернете сотрудниками Богородской прокуратуры были обнаружены сообщения о нарушениях законодательства при оказании медицинской помощи в Богородской районной больнице. На основании этих сообщений была проведена проверка.

- В ходе проверки было установлено, что фельдшер местного ФАП не провел в полном объеме обследование пациента с признаками ОРВИ, - говорится в сообщении Нижегородской областной прокуратуры. – Также необходимое обследование не было сделано при посещении больного на дому. В частности, не была проведена пульсоксиметрия, не была измерена частота сердечных сокращений и дыхательных движений.

Вскоре больной в связи с ухудшением здоровья был госпитализирован. Как показали результаты анализов, у него был обнаружен коронавирус.

Чтобы избежать подобных нарушений впредь, главному врачу Богородской ЦРБ было внесено прокурорское представление. Сейчас оно находится на рассмотрении. Одновременно с этим региональное министерство здравоохранения начало ведомственную проверку по данному факту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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