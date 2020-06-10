В Нижегородской области субсидии из регионального бюджета получат 57 пассажирских предприятий

10 Июнь 2020 2020-06-10T18:27:03+03:00

Эти средства будут предоставлены в рамках региональных мер поддержки

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Сразу 57 нижегородских пассажирских предприятий смогут получить субсидии из регионального бюджета в рамках предоставленных в Нижегородской области мер поддержки. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- В настоящее время региональным министерством транспорта уже сформирован список пассажирских компаний, которые смогут рассчитывать на поддержку, - отметил глава региона. – В него вошли как частные, так и муниципальные предприятия.

Напомним, ранее в региональном парламенте был рассмотрен законопроект о выделении 317,6 миллионов рублей на субсидию муниципалитетам на поддержку транспортных предприятий. Ранее в областной бюджет уже были заложены 176 миллионов рублей на эти цели. Предполагается, что эти средства пойдут на закупку ГСМ, оплату электроэнергии и выплату зарплат сотрудникам. Кроме того, часть этих средств будет направлена транспортным предприятиям за организацию бесплатного проезда медиков и волонтеров в период пандемии коронавируса.

- Эти деньги будут постепенно доводиться до каждого транспортного предприятия, - пообещал министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев. – Мы держим ситуацию на контроле.

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ИСТОЧНИК KP.RU