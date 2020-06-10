2020-06-10T16:54:50+03:00
Общество

На Бору выяснение отношений закончилось трагедией

Мужчина вступился за бывшую сноху
Елена ЛАЗАРЕВА
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Следователи СО по г. Бор следственного управления СК России по Нижегородской области задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве сожителя своей бывшей жены Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По данным источника, 9 мая этого года 42-летний подозреваемый приехал к дому своей бывшей супруги, чтобы выяснить отношения с ее сожителем. На то, что 37-летний убитый ее обижает, жаловалась сноха задержанного.

Разговор перешел в ссору, и сожитель получил металлическим прутом по голове. Но и этого разъяренному защитнику показалось недостаточно – он погрузил поверженного соперника в багажник своей машины и повез в сторону одной из близлежащих деревень. По дороге он еще раз избил очнувшегося мужчину, а затем отвез в лесополосу и забросал ветками.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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