«В Нижегородской области созданы все условия для «безопасного голосования», - Наталья Назарова

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:44:51+03:00

Разразившаяся во всем мире пандемия коронавируса вскрыла много недостатков современной системы здравоохранения в различных странах.

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«Сегодня в регионе приняты все необходимые решения и созданы все условия, чтобы нижегородцы смогли принять участие в голосовании, не подвергая свое здоровье опасности», - подчеркнула депутат Государственной Думы Наталья Назарова.

«Во-первых, появилась новая возможность - голосовать онлайн. В условиях продолжающейся борьбы с коронавирусом это особенно актуально. Я думаю, что этот способ голосования также привлечет новых молодых избирателей, прекрасно ориентирующихся в современных цифровых технологиях. Во-вторых, сохраняется традиционный способ, когда граждане могут лично посетить избирательный участок. При этом на каждом из них будет организована работа в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасность избирателей», - подчеркнула Наталья Назарова.

«Разразившаяся во всем мире пандемия коронавируса вскрыла много недостатков современной системы здравоохранения в различных странах. Российское здравоохранение в период борьбы с COVID -19 показало себя с лучшей стороны, продемонстрировав умение быстро реагировать на новые вызовы и грамотно лечить заболевание», - говорит Наталья Назарова.

По мнению депутата Госдумы, в условиях, когда возможна вторая волна распространения инфекции, срочно необходимо уделить внимание комплексному решению проблем отечественной медицины.

«Это и подготовка врачей и медсестер в учебных заведениях, чтобы устранить недостаток кадров, и приобретение нового современного оборудования для лечения больных, и ремонт обветшавших помещений больниц и поликлиник», - отмечает Назарова.

«Гарантией дальнейшего развития российского здравоохранения должно стать принятие вынесенных на общероссийское голосование поправок в Конституцию РФ, в том числе обеспечивающих право на качественные и доступные медицинские услуги», - считает депутат Государственной Думы Наталья Назарова.

По словам парламентария, Конституция – важный государствообразующий документ, и каждый россиянин может высказаться «за» или «против» предложенных поправок.

«Для меня 1 июля 2020 года - это важный момент в истории современной России, и поэтому, конечно, я буду голосовать. Планирую это сделать лично, чтобы самой оценить организацию мер безопасности и ход проведения голосования на избирательном участке», - пояснила депутат Госдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU