Артем Фоменков: «Новые технологии облегчают нашу жизнь»

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:07:24+03:00

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«Электронное голосование само по себе - это достаточно интересный пример цифровизации», - уверен доктор исторических наук, доцент кафедры теории политики и коммуникации Университета им.Лобачевского Артем Фоменков.

«Новые технологии приходят в нашу жизнь и облегчают ее. Хорошо, что цифровизация в Нижегородской области началась с вещей аполитичных, но общественно значимых. Опыт наработан уже достаточно большой, начиная с того, что за услуги ЖКХ люди самого разного возраста уже платят, не выходя из квартиры», - добавил он.

«Программа «Умный город» с «умными» остановками – это просто прекрасно, это большой шаг вперед. Все очень удобно, достойно, на уровне мировых стандартов. Хотя понятно, что «Умный город» не может снять все проблемные вопросы в управлении муниципалитетом, но, тем не менее, сделано в Нижнем Новгороде за последние годы немало, в том числе и бывшим мэром Владимиром Пановым. И развитие цифровизации было совершенно правильным решением. Рано или поздно мы должны были подойти и к электронному голосованию. В некоторых странах эта технология уже активно используется», - считает Артем Фоменков.

«То, что среди всех регионов именно Нижегородская область наряду с Москвой получила возможность опробовать этот инструмент, - большой плюс. Цифровизация постепенно и осторожно распространяется и на политический аспект нашей жизни, и это надо приветствовать. Кроме того, у электронного голосования есть еще одно несомненное преимущество - безопасность для жителей в условиях пандемии коронавируса», - резюмировал он, комментируя вопрос голосования по поправкам в Конституцию РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU