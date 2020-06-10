2020-06-10T15:37:59+03:00
Общество

В рамках акции #МыВместе нижегородский губернатор сдал кровь

Акция приурочена к Всемирному дню донора
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сдал кровь в рамках Всероссийской акции #МыВместе. Глава региона посетил ГБУЗ «Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой», сообщает пресс-служба областного правительства. Акция приурочена к Всемирному дню донора, который отмечается 14 июня.

Напомним, глава региона уже принимал участие в подобной акции – в марте он сдал кровь на типирование. Процедуры несколько отличаются, но, по словам губернатора, не вызывают неприятных ощущений.

«В Нижегородской области очень сильны донорские традиции, в прошлом году кровь и ее компоненты сдали более 32 000 человек. Всего было проведено более 75 тысяч таких процедур, а это означает, что некоторые люди сдают кровь не по одному разу в год. Надеюсь, что впоследствии моя кровь сможет помочь кому-нибудь», - заметил Глеб Никитин и подчеркнул, что пандемия коронавируса не повлияла на эту жизненно важную работу.

Так, за период с января по май Нижегородским центром крови принято более 17 000 доноров, из которых более 1,1 человек сдали кровь впервые. «Горьковчане в годы Великой Отечественной войны очень активно участвовали в донорском движении. Мы видим, что нынешние поколения являются достойными продолжателями этого дела», - сказал губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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