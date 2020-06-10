В День России в Нижнем Новгороде пройдет онлайн-концерт из «Швейцарии»

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:25:18+03:00

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12 июня в социальных сетях Министерства культуры Нижегородской области пройдет онлайн-концерт из березовой рощи парка «Швейцария». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Съемки концерта с участием Zventa Sventana и Oligarkh прошли заранее, сообщает источник, с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. «Популярные исполнители электронной музыки представят прогрессивный взгляд на фольклор», - говорится в официальном релизе концерта.

«Березовая роща парка «Швейцария» - знаковое для Нижнего Новгорода место. Здесь выступили группы, которые переосмысливают и актуализируют фолк, мешая его с танцевальной электроникой и хип-хопом. Своим полуторачасовым концертом мы поддержали федеральную акцию «Дом там, где береза», – отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

Трансляция концерта начнется в 18.00 на страницах в соцсетях нижегородского минкульта. Напомним, федеральная акция «Дом там, где береза» проводится до 12 июня. Желающим принять участие необходимо сделать фото или снять видео на фоне берез и выложить в соцсети с хештегами #ПесниМоейСтраны и #ДомТамГдеБереза.

Ранее сообщалось, что для проведения работ по благоустройству парка «Швейцария» выбран подрядчик из Санкт-Петербурга.

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ИСТОЧНИК KP.RU