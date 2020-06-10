2020-06-10T13:51:12+03:00
Общество

Нижегородский инцел Поднебесный требует через суд снять запрет на посещение парков

Ранее общественник требовал отменить запрет на посещение стоматологов
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сегодня в областном суде рассматривается дело широко известного нижегородского общественника, лидера нижегородских инцелов Алексея Поднебесного. Общественник подал иск к губернатору Нижегородской области об отмене указа о самоизоляции.

Как сообщил сам Поднебесный на своей странице в соцсети, его не устраивает запрет на свободу передвижения, который общественник считает неконституционным. Особенный акцент Поднебесный сделал на запрет на посещение парков. «В указе нет запрета на посещение парков, есть запрет уходить от дома дальше определённого расстояния (сейчас это 1 км), - пишет лидер нижегородских инцелов.

Прорываться в парк он и решил через суд.

Ранее общественник подал иск об отмене запрета на посещение стоматологов. Иск был подан 17 апреля, но до сих пор не рассмотрен и потому уже неактуален, так как запрет на посещение стоматологов был отменен с 1 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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