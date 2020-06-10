2020-06-10T13:03:47+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 10 июня 2020 года: На Автозаводе уже более 1,2 тысячи зараженных

Публикуем карту распространения коронавируса в Нижнем Новгороде
Анастасия НАЗАРОВА
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Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде.Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде.Фото: Анастасия НАЗАРОВА
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Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в регионе перевалило за 13 тысяч человек. Причем 6,2 тысячи проживают в областном центре, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Напомним, что зараженных выявлены во всех восьми районах Нижнего Новгорода. Возглавляет антирейтинг Автозаводский район - там зафиксировано 1,2 тысячи человек с COVID-19. Ненамного от него отстает Канавинский район, где диагноз подтвердился у 1094 человек. Приближается к тысяче заболевших Ленинский район - там пока 980 «ковидных» пациентов.

КОНКРЕТНО

Автозаводский район - 1207 человек;

Канавинский район - 1094 человека;

Ленинский район - 980 человек;

Сормовский район - 775 человек;

Нижегородский район - 684 человека;

Московский район - 574 человека;

Советский район - 571 человек;

Приокский район - 408 человек.

КСТАТИ

В некоторых районах и городских округах Нижегородской области по-прежнему напряженная ситуация с распространением COVID-19. В частности, коронавирус верифицирован в референс-центрах у 836 жителей Павловского района, у 515 человек - в Дзержинске, у 431 - на Бору, у 420 - в Дивеевском районе, у 420 - в Кстовском районе, у 413 человек - в Кулебакском районе, у 368 - в Богородском районе, у 321 - в городском округе Семеновский и у 206 - в Сергачском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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