2020-06-10T12:41:52+03:00
Общество

Павел Зубеев: «Будут приняты все меры, чтобы свести к минимуму риски заражения во время голосования за поправки в Конституцию»

Главврач городской больницы №33 уверен, что поправки в Конституцию пресекут попытки вмешательства во внутреннюю политику России
Елена ЛАЗАРЕВА
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Главный врач городской больницы №33, член политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Павел Зубеев прокомментировал предстоящее голосование за поправки в Конституцию РФ:

- Голосование за поправки в Конституцию будет проходить в тяжелейший период, когда весь мир охвачен пандемией. Мы, медики, сейчас испытываем огромное напряжение в связи с эпидемией новой короновирусной инфекции. В нашей больнице медперсонал борется с COVID-19 круглосуточно. Врачи, медсестры вынуждены жить вдали от семьи, чтобы не подвергать своих близких риску.

Но общероссийское голосование за принятие поправок в Конституцию – это очень важное событие, и нельзя оставаться в стороне. На федеральном уровне разработаны и будут приняты все меры, чтобы свести к минимуму риски заражения во время процедуры голосования. У нижегородцев есть возможность проголосовать через электронный сервис в течение 7 дней до официально объявленной даты – 1 июля. Это поможет избежать скопления людей на избирательных участках. Нижегородцам не нужно бояться идти голосовать и в традиционном формате. На самих избирательных участках будут соблюдаться все требования Роспотребнадзора: социальная дистанция, мероприятия по дезинфекции и пр., - говорит Павел Зубеев.

- Что касается самих поправок, я очень ценю завоевания Советского Союза, социальные гарантии и возможности, которые люди имели тогда. Убежден, что важно взять все лучшее из советской эпохи и закрепить это в обновленной Конституции. Многие поправки для меня - это знак того, что хорошее под брендом СССР возвращается, а плохое, связанное с «лихими 90-ми», уходит.

Очень важное дополнение в Конституцию касается закрепления суверенитета России в мире. Мы признаем, что вмешательство во внутреннюю политику нашей страны, которое происходило в 90-е годы, недопустимо. Наша страна – великая, мощная держава, ведущая самостоятельную политику, как внешнюю, так и внутреннюю. Добавлен важный пункт о том, что Россия - правопреемник СССР, и вводится запрет действий, направленных на изменение границ Российской Федерации. Очень важно и то, что высшие должностные лица не должны иметь за границей собственности, счетов в иностранных банках. Это правильный посыл для народа о том, что чиновникам, наделенным властью, далеко не все позволено.

Хотелось бы, чтобы изменения, которые будут закрепляться в Основном законе страны, не оставались бы на бумаге, а стали частью жизни, нашими убеждениями. Очень важно принять поправки в Конституцию РФ, предложенные Президентом России Владимиром Путиным, именно в этот сложнейший момент. Я убежден, что подавляющее число граждан страны их поддержит. Потому что обновленная Конституция направлена на благо российского народа, - подчеркнул Павел Зубеев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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