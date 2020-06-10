Аукцион на право строительства нижегородского фуникулера пройдет осенью

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:54:30+03:00

На кремлевском фуникулере можно будет прокатиться к 800-летию Нижнего Новгорода

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Аукцион на право строительства фуникулера у Нижегородского Кремля будет перенесен на середину осени. Об этом сообщает Управление делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области.

На данный момент на этапе завершения подготовка проектной документации по строительству фуникулера на откосе Нижегородского кремля. На период с конца июля до конца сентября запланировано прохождение госэкспертизы проекта и инженерных изысканий, проведенных на стадии подготовки к строительству.

На сентябрь запланирована также подготовка к проведению аукциона на строительно-монтажные работы по проекту строительства фуникулера. При успешном прохождении экспертизы и торгов, нижегородцы и гости города смогут прокатиться на фуникулере уже к 800-летию Нижнего Новгорода.

Напомним, идея строительства фуникулера на этом месте не нова – фуникулер (или элеватор, как его тогда называли) от церкви Ионна Предтечи на Скобе до Нижегородского кремля ходил еще в ХIХ веке. В 1926 году надобность в нем отпала, и про него забыли на долгие годы. Вспомнили о существовании нижегородской достопримечательности десять лет назад. Фуникулёр свяжет площадь Народного единства и кремлевскую площадку перед Вечным огнём.

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ИСТОЧНИК KP.RU