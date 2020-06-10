2020-06-10T11:06:50+03:00
Общество

Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 10 июня 2020 года составляет 6026 человек

Смертельно опасное заболевание побороли еще 285 человек
Анастасия НАЗАРОВА
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6026 жителей региона выздоровели от коронавируса.6026 жителей региона выздоровели от коронавируса.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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От коронавирусной инфекции вылечились еще 285 нижегородцев. В общей сложности число поборовших COVID-19 в регионе выросло до 6026 человек (это 46,2 процента от общего количества заболевших).

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, регион находится на четвертом месте в России по числу выздоровевших и выписавшихся из больниц за минувшие сутки.

- Мы проводим серьезную работу по маршрутизации пациентов. Нижегородские медики показывают очень высокие результаты в борьбе с новой угрозой, но вместе с тем важно восстанавливать объемы оказания плановой помощи. Хороший медицинский резерв позволяет нам проводить качественное планирование процесса стабилизации ситуации в регионе, - заявил чиновник.

Кстати, на амбулаторном лечении сейчас пребывают примерно 4,4 тысячи пациентов с коронавирусом. Болезнь у них протекает либо в легкой форме, либо без симптомов. Тогда как в больнице с этим вирусом лежат более 2,5 тысячи нижегородцев. В обсерваторах находятся 85 человек.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 10 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 13038 человек;

- число умерших выросло до 150 человек;

- число выздоровевших выросло до 6026 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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