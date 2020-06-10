Артем Кавинов: «Электронный формат голосования позволит нижегородцам в безопасном режиме выразить свою гражданскую позицию»

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:01:10+03:00

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Депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов отметил, что голосование по поправкам в Конституцию проходит в непростых условиях в связи с пандемией коронавируса. Он подчеркнул, что жители Нижегородской области получили возможность использовать электронный формат голосования. Это позволит в максимально безопасном режиме всем желающим выразить свою гражданскую позицию по такому важному вопросу, как внесение поправок в Основной закон страны.

«Цифровые технологии обеспечивают наибольшую прозрачность для любого процесса, а также максимальное удобство для жителей, которые могут пользоваться удаленными сервисами дома, на даче, в поездке. Думаю, что возможность электронного голосования позволит увеличить и число граждан, принимающих участие в таких общенародных, значимых для страны событиях», - поделился мнением депутат.

«У нижегородцев в числе первых появилась возможность опробовать сервисы электронного голосования. Уже можно подать заявку на онлайн голосование через портал Госуслуги. На 5 июня для участия в дистанционном голосовании по поправкам в Конституцию подали заявки более 10 тысяч нижегородцев», - сказал депутат. Как подчеркнул Артем Кавинов, «необходимо, чтобы высказался каждый».

«Невозможно оставаться на прежнем уровне, необходимо двигаться вперед, в том числе и в вопросах государственного устройства. Мы все видим, как меняется мир, какие претерпевает изменения модель экономической политики. Нужно обновляться, чтобы сохранить свою идентичность, целостность, формировать новые подходы для развития российской экономики», - добавил депутат.

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ИСТОЧНИК KP.RU