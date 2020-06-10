Прокуратура взяла на контроль дело о смертельном ДТП в Богородском районе

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:24:25+03:00

В результате аварии погибли два и пострадали три человека

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Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела о резонансном ДТП, которое произошло вечером 4 июня на 414 км автодороги М-7 «Волга» Москва - Уфа обход г. Н. Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации источника, водитель большегруза МАЗ не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего столкнулся с автомобилем Лада Веста. Легковушка, в свою очередь, врезалась во впереди идущую фуру МАН и оказалась зажатой между двумя грузовыми автомобилями. В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли, трое пострадавших, в том числе девочка-подросток, доставлены в больницу.

Правоохранительные органы завели по данному факту уголовное дело по ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Напомним, что 5 июня на 422 км трассы М-7 столкнулись два большегруза. В результате аварии пострадал 52-летний водитель «Скании».

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ИСТОЧНИК KP.RU