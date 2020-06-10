2020-06-10T08:47:55+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде ожидаются тепло и дожди

Сегодня - один из самых теплых дней недели
Елена ЛАЗАРЕВА
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В среду, 10 июня, погоду в Нижнем Новгороде можно назвать «нестабильной». Сейчас воздух прогрелся до 20 градусов, ясно и солнечно. К полудню столбики термометра поднимутся до вполне летних +24, но синоптики прогнозируют переменную облачность и дождь вплоть до 18.00. Вечером дожди прекратятся, к ночи немного похолодает – до +21, небо прояснится, и за ночь температура понизится до +16.

Ветер восточный в первой половине дня и северо-восточный – во второй. Днем скорость ветра 3-6 метров в секунду, вечером и ночью почти штиль – 1-4 метра в секунду. Атмосферное давление стабильное – 755-756 миллиметров ртутного столба.

Уже завтра синоптики прогнозируют +27 градусов, грозы и ветер до 8 метров в секунду. А к выходным в регион придет небольшое похолодание до 17-22 градусов выше нуля. Впрочем, ненадолго.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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