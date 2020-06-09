2020-06-09T21:34:08+03:00
Общество

«Нужны санитарки»: Давид Мелик-Гусейнов побывал в «красной» зоне больницы № 12 Нижнего Новгорода

Чиновник рассказал, на что жалуются больные в одном из самых молодых «ковидных» госпиталей областного центра
Анастасия НАЗАРОВА
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Замглавы региона Давид Мелик-Гусейнов побывал в «красной» зоне больницы № 12 Нижнего Новгорода. По словам чиновника, это один из самых молодых «ковидных» госпиталей областного центра. Более половины пациентов с коронавирусом там легкие и выздоравливающие.

- Решили вопрос организации коек «долечивания» для таких пациентов в этой больнице. Питание, со слов пациентов, хорошее. Одна была жалоба, что не дают кефир в полдник. Подумаем, как организовать, - пообещал заместитель губернатора.

Вместе с тем Давид Мелик-Гусейнов заявил, что в дружный коллектив больницы требуются работники.

- Особенно нужны санитарки. Готовы взять многих. Даже по срочным договорам, - уточнил чиновник. - Тяжелых пациентов не более десяти процентов. Есть пациенты из области. Навашино, Вормса, Дзержинск и так далее. В больнице есть свои КТ. Практически сто процентов пациентов прошли через КТ. Наблюдаются в динамике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Нужны санитарки»: Давид Мелик-Гусейнов побывал в «красной» зоне больницы № 12 Нижнего Новгорода
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