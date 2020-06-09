9 Июнь 2020 2020-06-09T19:29:07+03:00

Карантин для въезжающих в Нижегородскую область могут заменить тестированием на коронавирус. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Об этом заявил глава региона Глеб Никитин, отвечая на вопросы нижегородцев в своем «Инстаграме»

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Власти рассматривают отмену обязательного двухнедельного карантина для всех въезжающих на территорию Нижегородской области. Принудительную изоляцию могут заменить тестирование на коронавирусную инфекцию, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на комментарии жителей в своем «Инстаграме».

Пользователь oxanainkova поинтересовалась у главы региона, собирается ли Нижегородская область перенимать опыт Казани и ряда других регионов, где вместо карантина приезжим теперь делают тесты на COVID-19.

- Мы тоже планируем у себя это внедрить, - ответил Глеб Никитин. - Сейчас изучаем вопрос с оценкой тест-систем. Потому что в каждом регионе разные тест-системы разного качества. Когда оценим все тест-системы на предмет их качества, примем решение.

Напомним, что об ограничении въезда на территорию Нижегородской области глава региона сообщил накануне майских праздников - сразу после того, как в Серафимо-Дивеевском женском монастыре вспыхнул очаг заболеваемости коронавирусом.

- Конечно, никто не может запретить въезд и пребывание на территории области, но в этом случае будет обязателен двухнедельный карантин. Те, у кого есть регистрация, будут обязаны две недели находиться с семьей дома, те, у кого регистрации нет, - жить за свой счет в обсерваторе, - пояснил губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU