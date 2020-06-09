9 Июнь 2020 2020-06-09T19:00:05+03:00

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Нижегородские производители смогут стать поставщиками нового онлайн-супермаркета, который в столице Приволжья открыла компания X5 Retail Group.

По словам главы регионального минпрома Максима Черкасова, существуют некоторые нюансы по требованиям к поставкам.

- Поэтому мы договорились с представителями компании, что они составят подробную инструкцию для потенциальных поставщиков. Этот документ опубликуют на сайте минпрома, чтобы он был доступен всем желающим, - уточнил чиновник.

В свою очередь управляющий директор «Перекресток Онлайн» Леонид Довладбегян добавил, что взаимодействие с областным правительством выстроено давно.

- В Нижнем Новгороде большой спрос на онлайн-закупки продуктов и высокий уровень цифровизации. Поэтому было принято решение третий магазин формата dark store после московской агломерации и Санкт-Петербурга открыть именно в Нижнем Новгороде. Он станет первым онлайн-супермаркетом, в котором мы тестируем региональную модель, - заявил Леонид Довладбегян.

Кстати, пока в магазине обрабатывается около 200 заказов ежедневно, однако в дальнейшем планируется, что их количество вырастет до четырех тысяч в день.

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ИСТОЧНИК KP.RU