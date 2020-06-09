2020-06-09T19:00:05+03:00
Общество

Нижегородские производители смогут стать поставщиками нового онлайн-супермаркета

В столице Приволжья открылся онлайн-магазин крупной торговой федеральной сети
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижегородские производители смогут стать поставщиками нового онлайн-супермаркета, который в столице Приволжья открыла компания X5 Retail Group.

По словам главы регионального минпрома Максима Черкасова, существуют некоторые нюансы по требованиям к поставкам.

- Поэтому мы договорились с представителями компании, что они составят подробную инструкцию для потенциальных поставщиков. Этот документ опубликуют на сайте минпрома, чтобы он был доступен всем желающим, - уточнил чиновник.

В свою очередь управляющий директор «Перекресток Онлайн» Леонид Довладбегян добавил, что взаимодействие с областным правительством выстроено давно.

- В Нижнем Новгороде большой спрос на онлайн-закупки продуктов и высокий уровень цифровизации. Поэтому было принято решение третий магазин формата dark store после московской агломерации и Санкт-Петербурга открыть именно в Нижнем Новгороде. Он станет первым онлайн-супермаркетом, в котором мы тестируем региональную модель, - заявил Леонид Довладбегян.

Кстати, пока в магазине обрабатывается около 200 заказов ежедневно, однако в дальнейшем планируется, что их количество вырастет до четырех тысяч в день.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карантин для въезжающих в Нижегородскую область могут заменить тестированием на коронавирус
Нижегородские производители смогут стать поставщиками нового онлайн-супермаркета
Банк УРАЛСИБ предлагает новую памятную серебряную монету «КАЛИНИНГРАД»
Суд вынес приговор пятерым борским наркодилерам
Нижегородцев приглашают на бесплатные курсы японского языка
Развязку в районе Ольгино планируется достроить к 800-летию Нижнего Новгорода
Трамваи на маршруте №1 в Нижнем Новгороде с 10 июня переходят на новый график
В Нижегородской области вернут льготы на проезд
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 9 июня 2020 года: Автозавод продолжает лидировать по числу заражений
Свыше 267 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус
Андрей Дахин: «Избирательная система становится более удобной для голосующих»
В Урене местная жительница ударила топором по голове сожителя
Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 9 июня 2020 года выросло до 145 человек
Американский форвард подписал контракт с нижегородским ХК «Торпедо»
Владимир Свешников: «Замечательно, что нижегородцы смогут проголосовать за поправки в Конституцию дистанционно»
Более 20 нижегородских программистов пройдут стажировку в компании Lad
В Нижнем Новгороде установилось солнечное и теплое лето
80 миллионов рублей получат нижегородские предприятия на закупку оборудования