Суд вынес приговор пятерым борским наркодилерам

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:48:26+03:00

Фигуранты получили тюремные сроки от 5 до 9,5 лет лишения свободы

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Борский городской суд Нижегородской области вынес приговор по уголовному делу в отношении трех местных жителей, обвиняемых в создании организованной группы по сбыту наркотическим средств на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

В зависимости от степени участия в совершении преступления, трое наркодилеров получили тюремные сроки от 6 до 9,5 лет. Всем было предъявлено обвинение по статье 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенное организованной группой в крупном и особо крупном размере).

Суд установил, что местные жители с июня 2016 года занимались сбытом наркотических средств на территории Нижегородской области. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в мае 2018 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий. После задержания наркодилеров из незаконного оборота изъято около одного килограмма наркотического средства синтетического происхождения.

Ранее организатору преступной группы и его подельнику, активно сотрудничавшим со следствием, суд назначил наказание в виде 6 и 5 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU