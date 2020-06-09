Нижегородцев приглашают на бесплатные курсы японского языка

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:18:04+03:00

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АНО «Японский центр в Нижнем Новгороде» приглашает нижегородцев, интересующихся культурой Японии, стать слушателями курсов японского языка. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на директора департамента внешних связей правительства региона Ольгу Гусеву.

По информации директора департамента, обучение будет бесплатным, пройти курс могут нижегородцы с разным уровнем владения языком (от начального до продвинутого). Слушателей разделят на группы в зависимости от уровня знаний, которые они покажут на предварительном тестировании. От эпидемиологической обстановки в стране и городе будет зависеть, будут ли курсы проходить в очном режиме или их переведут в онлайн-формат.

Занятия начнутся в сентябре и продлятся до июня следующего года включительно. Все вопросы, связанные с курсом, вы можете задавать по электронной почте: library.nn@jc.org.ru, e.eremeeva@jc.org.ru. Дополнительная информация есть на официальном сайте АНО «Японский центр в Нижнем Новгороде».

Напомним, АНО «Японский центр в Нижнем Новгороде» функционирует для развития торгово-экономических отношений между Японией и Россией.

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ИСТОЧНИК KP.RU