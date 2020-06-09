Развязку в районе Ольгино планируется достроить к 800-летию Нижнего Новгорода

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:46:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 9 июня, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проинспектировал строительство развязки на пересечении автодорог Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород, Р-158 Нижний Новгород – Саратов и проспекта Гагарина в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства. Напомним, строительство развязки в районе деревни Ольгино в качестве подрядчика ведет «Жилстрой-НН».

По словам Глеба Никитина, подрядчик вышел на объект в начале мая, получив разрешение на работы в период режима повышенной готовности. Впрочем, режим не оказал существенного влияния на ход работ. По условиям договора, подрядчик должен закончить стройку к октябрю 2021 года. «Мы договорились с подрядчиком о завершении строительства ко времени празднования 800-летия Нижнего Новгорода», - сообщил глава региона. Таким образом, развязка в Ольгино еще одним после развязки в Сормове знаковым проектом дорожного строительства, реализованным к юбилею областного центра.

Как рассказал губернатор Нижегородской области, транспортная развязка в районе деревни Ольгино – самый крупный проект в сфере строительства дорожной инфраструктуры в Нижегородской области. Протяженность двухуровневой развязки – почти 1,5 км, число полос движения – от четырех до шести. Поскольку строительство ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», требования и контроль – повышенные, подчеркнул глава региона.

«Эта стройка является самым масштабным мероприятием нацпроекта, но далеко не единственным. В текущем году мы планируем отремонтировать 878 километров автодорог в Нижегородской области», - подчеркнул Глеб Никитин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU