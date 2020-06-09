Трамваи на маршруте №1 в Нижнем Новгороде с 10 июня переходят на новый график

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:16:53+03:00

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С 10 июня 2020 года работа трамвайного маршрута №1 будет переведена на новый график движения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на МП «Нижегородэлектротранс» (МП «НЭТ»). По информации источника, изменения связаны с ослаблением режима повышенной готовности, а также многочисленными просьбами жителей областного центра.

Как сообщает МП «НЭТ», пока на линию выйдут два вагона, и будет работать не только в часы пик, как это было в период режима самоизоляции, но и в течение всего дня.

Напомним, трамвай №1 следует с остановками: Московский вокзал → Центральный рынок → Парк имени 1-го мая → Детская железная дорога → Управление ГЖД → Метро Ленинская → Комсомольская площадь → улица Малая Ямская → улица Красносельская → улица Максима Горького → улица Маслякова → улица Нижегородская → улица Добролюбова → улица Большая Покровская → Черный пруд.

Напомним, губернатор региона Глеб Никитин заверил, что в ближайшее время правительство планирует разблокировать проездные для льготников.

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ИСТОЧНИК KP.RU