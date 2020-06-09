2020-06-09T13:00:50+03:00
Общество

В Нижегородской области вернут льготы на проезд

Губернатор региона пообещал в ближайшее время разблокировать проездные билеты
Елена ЛАЗАРЕВА
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В ближайшее время льготникам вернут возможность ездить в транспорте по проездным билетам. Правительство планирует разблокировать проездные, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем аккаунте в Instagram.

Глава региона ответил на вопрос одной из жительниц области, которая интересовалась, когда разблокируют льготные проездные билеты. По ее словам, многие пенсионеры ездят на электричках и пригородных автобусах на приусадебные участки, и после блокировки проездных платят за проезд полную стоимость, что оказывается очень накладно для пенсионерского кошелька.

Глава региона заверил, что понимает трудности с оплатой проезда, но эта мера была необходима для снижения пассажиропотока. «В ближайшее время все льготы вернут», - ответил Глеб Никитин.

Напомним, сегодня из больниц было выписано рекордное количество пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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