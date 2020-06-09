2020-06-09T12:52:53+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 9 июня 2020 года: Автозавод продолжает лидировать по числу заражений

Публикуем карту распространения коронавируса в Нижнем Новгороде
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

Новые случаи заражения коронавирусом в Нижегородской области за минувшие сутки зафиксированы в 16 районах и городских округах. По данным на 9 июня 2020 года, общее число зараженных в регионе составило 12734 человека. Почти половина из них – 6167 человек – проживает на территории Нижнего Новгорода. Оставшиеся 6 567 заболевших распределены по районам Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Наибольшее число заболевших в Нижнем Новгороде зафиксировано на территории Автозаводского района - 1167 человек, - рассказали в региональном правительстве. – На втором месте этого печального рейтинга находится Канавинский район с 1081 заболевшим. И замыкает тройку лидеров Ленинский район – 962 заболевших.

Напомним, за минувшие сутки число умерших в Нижегородской области увеличилось до 145 человек. При этом, по данным правительства, все они страдали сопутствующими заболеваниями. Вместе с тем за минувшие сутки было зафиксировано рекордное количество выздоровевших – 803 человека. Таким образом, общее число выписанных из больниц нижегородцев составило свыше 5,7 тысяч человек.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижнего Новгорода?

Автозаводский – 1167

Канавинский – 1081

Ленинский – 962

Сормовский – 761

Нижегородский – 675

Московский – 562

Советский – 558

Приокский – 401

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижегородской области вернут льготы на проезд
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 9 июня 2020 года: Автозавод продолжает лидировать по числу заражений
Свыше 267 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус
Андрей Дахин: «Избирательная система становится более удобной для голосующих»
В Урене местная жительница ударила топором по голове сожителя
Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 9 июня 2020 года выросло до 145 человек
Американский форвард подписал контракт с нижегородским ХК «Торпедо»
Владимир Свешников: «Замечательно, что нижегородцы смогут проголосовать за поправки в Конституцию дистанционно»
Более 20 нижегородских программистов пройдут стажировку в компании Lad
В Нижнем Новгороде установилось солнечное и теплое лето
80 миллионов рублей получат нижегородские предприятия на закупку оборудования