Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 9 июня 2020 года: Автозавод продолжает лидировать по числу заражений
Новые случаи заражения коронавирусом в Нижегородской области за минувшие сутки зафиксированы в 16 районах и городских округах. По данным на 9 июня 2020 года, общее число зараженных в регионе составило 12734 человека. Почти половина из них – 6167 человек – проживает на территории Нижнего Новгорода. Оставшиеся 6 567 заболевших распределены по районам Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
- Наибольшее число заболевших в Нижнем Новгороде зафиксировано на территории Автозаводского района - 1167 человек, - рассказали в региональном правительстве. – На втором месте этого печального рейтинга находится Канавинский район с 1081 заболевшим. И замыкает тройку лидеров Ленинский район – 962 заболевших.
Напомним, за минувшие сутки число умерших в Нижегородской области увеличилось до 145 человек. При этом, по данным правительства, все они страдали сопутствующими заболеваниями. Вместе с тем за минувшие сутки было зафиксировано рекордное количество выздоровевших – 803 человека. Таким образом, общее число выписанных из больниц нижегородцев составило свыше 5,7 тысяч человек.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижнего Новгорода?
Автозаводский – 1167
Канавинский – 1081
Ленинский – 962
Сормовский – 761
Нижегородский – 675
Московский – 562
Советский – 558
Приокский – 401
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ИСТОЧНИК KP.RU
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