Свыше 267 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:16:19+03:00

Нижегородская область входит в число лидеров по объемам исследований в стране

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По данным на 9 июня 2020 года, тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали свыше 267 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Только за последние сутки тестирование в регионе прошли чуть больше шести тысяч человек, - рассказал глава региона. – Это очень высокий показатель. Сейчас средний показатель тестирования в нашей области составляет 8 337 человек на 100 тысяч населения. За минувшие сутки этот показатель вырос на 2,3%.

Напомним, ранее стало известно, что общее зараженных коронавирусом в Нижегородской области составило 12734 человека. За последние сутки на территории региона было выявлено 292 новых случая. Кроме того, из больниц было выписано рекордное количество выздоровевших – 803 человека. Таким образом, общее число нижегородцев, выписанных из больниц, составило уже свыше 5,7 тысяч человек.

- Нижегородская область начинает понемногу возвращаться к привычной жизни, - уверен заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. – Однако делать это нужно крайне осторожно. Берегите себя!

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ИСТОЧНИК KP.RU