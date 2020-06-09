2020-06-09T12:14:07+03:00
Общество

Андрей Дахин: «Избирательная система становится более удобной для голосующих»

Электронное голосование в Нижегородской области – позитивная тенденция
Елена ЛАЗАРЕВА
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«Улучшение технической оснащенности избирательной системы, упрощение процедуры волеизъявления граждан – позитивная тенденция. Дистанционное голосование по поправкам в Конституцию – еще один шаг в этом направлении», - считает политолог, заведующий базовой кафедрой государственного и муниципального управления Нижегородского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Андрей Дахин.

- В Нижегородской области, наряду с Москвой, ЦИК одобрил проведение электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ. Особое значение эта новость имеет сегодня, в ситуации пандемии, когда при скоплении большого числа людей велика угроза заражения. Поэтому очень хорошо, что у нижегородцев будет возможность воспользоваться электронной платформой для дистанционного голосования.

Кроме того, если посмотреть на тенденции последних десяти лет во взаимодействии граждан и государства, процедура голосования в разных ее компонентах переходит на использование информационных технологий. И дистанционное голосование по поправкам в Конституцию – еще один шаг в этом направлении, который должен помочь сделать систему более удобной для избирателя.

Можно, например, вспомнить, что сейчас у нас существуют переносные урны, а члены участковых комиссий приходят на дом к людям, которые не в силах самостоятельно добраться до избирательного участка. При электронном голосовании надобность в этих урнах вообще отпадает. Доступ к бюллетеню и процедуре голосования человек получает непосредственно из дома.

Однако следует учитывать накопленный в разных регионах страны опыт, чтобы лучше контролировать организации, которые представляют соответствующие платформенные услуги. Важно, чтобы хватало технических возможностей для работы с большим потоком пользователей. Нужно предпринять меры, чтобы у системы всегда был необходимый запас прочности, чтобы она не зависала, не давала сбоев. Это важная деталь, которую нужно тщательно проработать, чтобы не снижать общий позитивный эффект от внедрения новых технологических элементов в нашу избирательную систему, — прокомментировал Андрей Дахин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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