2020-06-09T11:14:40+03:00
Общество

Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 9 июня 2020 года выросло до 145 человек

За последние сутки в регионе скончались еще пять пациентов
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Не обошлось и без печальных новостей – за последние сутки в Нижегородской области от коронавирусной инфекции скончались еще пять человек. Таким образом, число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 9 июня 2020 года увеличилось до 145 человек.

- У большинства погибших течение болезни осложнялось сопутствующими заболеваниями, - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. – Что касается выздоровевших, то их за последние сутки было больше восьмисот. Сейчас их число растет быстрее, чем количество заболевших. И это обнадеживает.

Напомним, по данным на 9 июня 2020 года, общее число зараженных в Нижегородской области составило 12 734 человека. Только за минувшие сутки вирус был выявлен у 292 нижегородцев.

Одновременно с этим в Нижегородской области растут объемы тестирования на коронавирусную инфекцию. Необходимые анализы прошли уже свыше 260 тысяч нижегородцев. В настоящее время тестирование на Covid-19 проводят 11 лабораторий в Нижегородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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