Американский форвард подписал контракт с нижегородским ХК «Торпедо»

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:20:32+03:00

Карьера в НХЛ у Джастина не задалась, ждем успехов в КХЛ. Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

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Хоккейный клуб «Торпедо» достиг договоренности о подписании контракта с 26-летним американским нападающим Джастином Клусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По данным источника, Джастин Клус начинал спортивную карьеру в студенческом клубе США Университета Миннесоты. Проявил себя как форвард, умеющий играть и в центре нападения, и на флангах. В статусе капитана университетской команды Клус привел свой клуб к чемпионству в NCAA.

Затем Клус подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд». Но карьера в НХЛ у молодого форварда сложилась не очень удачно, и он вернулся в АХЛ, где и провел два успешных сезона. Всего в 197 матчах за «Айову» и «Сан-Диего», где Джастин выступал вместе с другим новобранцем «Торпедо» Крисом Уайдмэном хоккеист набрал 126 очков.

В новом сезоне Джастин Клус решил перейти в КХЛ. Насколько удачным для игрока и клуба было это решение, покажет время.

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ИСТОЧНИК KP.RU