Владимир Свешников: «Замечательно, что нижегородцы смогут проголосовать за поправки в Конституцию дистанционно»

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:15:35+03:00

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«Замечательно, что нижегородцы получили возможность проголосовать дистанционно», - заявил председатель совета ветеранов Горьковского автозавода Владимир Свешников, комментируя поправки в Основной закон страны, голосование за которые стартует в дистанционном режиме 25 июня, а в очном пройдет 1 июля.

«Сегодня многие пенсионеры являются уверенными пользователями персональных компьютеров. Многие хорошо ориентируются в Интернете, зарегистрированы на сайте Госуслуг и спокойно смогут выразить свое мнение по поводу изменений в Конституцию РФ, не выходя из дома. В условиях пандемии это очень важно», - отметил он.

«Поправки, за которые мы будем голосовать, касаются каждого жителя страны. Всем нам предстоит сделать выбор в пользу развития и благополучия нашей страны. Очень правильно, что в Конституцию РФ готовятся внести изменения, касающиеся социальных гарантий, в том числе пенсионных выплат. Людям старшего возраста необходимо чувствовать, что они защищены государством. Основным законом страны гражданам должна быть гарантирована достойная жизнь на заслуженном отдыхе. Уверен, что подавляющее большинство россиян, в том числе и нижегородцев, не останутся в стороне и примут участие в голосовании», - добавил Владимир Свешников.

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ИСТОЧНИК KP.RU