Более 20 нижегородских программистов пройдут стажировку в компании Lad

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:56:55+03:00

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Более 20 начинающих программистов из ННГУ пройдут стажировку в IT-компании Lad в рамках HiBrain - нижегородского проекта для подготовки IT-кадров. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Платформа подготовки и трудоустройства IT-специалистов HiBrain начала работать в мае прошлого года, соглашение о сотрудничестве между правительством Нижегородской области и УК «iCluster» было подписано в июне. Площадка аккумулирует курсы и вакансии для программистов и интернет-маркетологов.

В рамках сотрудничества с HiBrain ННГУ и Lad запустили стажировку для слушателей курсов веб-разработки и программирования на JavaScript. В период самоизоляции все занятия проходят в режиме онлайн. Начинающие программисты из ННГУ примут участие в разработке цифровых продуктов, и могут получить работу в крупной компании.

«Задача стажировки - подготовка уверенных JS-программистов и веб-разработчиков к работе в IT-компаниях Нижнего Новгорода», - отметил генеральный директор IT-компании Lad Дмитрий Петров.

Всего к началу июня на сайте HiBrain доступно более 125 курсов для начинающих и опытных программистов и интернет-маркетологов.

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ИСТОЧНИК KP.RU