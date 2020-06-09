2020-06-09T10:01:17+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде установилось солнечное и теплое лето

Но уже завтра синоптики прогнозируют дожди
Елена ЛАЗАРЕВА
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В Нижнем Новгороде сегодня, 9 июня – по-настоящему летнее, солнечное и теплое утро. Температура воздуха 21-22 градуса, ясно и без осадков.

В течение дня столбики термометров поднимутся еще на два-три градуса, до +24. Но после полудня синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.

К вечеру немного похолодает, но в целом погода теплая, комфортная - +19 градусов и без осадков. Ночью, по прогнозам синоптиков, температура упадет до +15 градусов.

Ветер в течение дня более чем умеренный – от 2 до 6 метров в секунду, к 18.00 возможно усиление до 8 метров в секунду. Атмосферное давление стабильно: 757-758 миллиметров ртутного столба.

Такая же теплая и почти безветренная погода ожидает нас и завтра, но в течение дня синоптики прогнозируют переменную облачность и дожди. Перепады температуры от +15 до +25 ожидают нижегородцев в течение всей недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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