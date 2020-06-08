2020-06-08T21:15:03+03:00
Общество

80 миллионов рублей получат нижегородские предприятия на закупку оборудования

В нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» участвуют 97 организаций Нижегородской области
Елена ЛАЗАРЕВА
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80 млн рублей планируется выделить из областного бюджета на поддержку предприятий - участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в 2020 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По словам главы региона, важно помочь предприятиям пережить кризис и сохранить рабочие места. «В этом году предприятия – участники нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» смогут получить субсидии на покупку современного оборудования, которое необходимо, чтобы сделать производство более эффективным», - подчеркнул Глеб Никитин.

Каждое предприятие – участник нацпроекта – может получить до 5 миллионов рублей. Субсидия выделяется на оборудование для повышения производительности труда с помощью инструментов бережливого производства.

На данный момент в нацпроекте участвуют 97 промышленных предприятий, десять участников подключились к проекту в 2020 году.

«Многие компании-участники нацпроекта смогли не только пережить самый трудный период во время эпидемии, но и увеличить в этих условиях количество заказов. благодаря более эффективной организации производства. В условиях рыночной экономики более конкурентоспособными оказываются предприятия, где повышают производительность труда и обновляют оборудование», - добавил Глеб Никитин.

О старте приема заявок на субсидии региональный минпром сообщит дополнительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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