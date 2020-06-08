2020-06-08T20:33:54+03:00
Общество

Выбран подрядчик по благоустройству нижегородского парка «Швейцария»

По итогам конкурса выбрана питерская компания, имеющая опыт благоустройства и реставрации ОКН
Елена ЛАЗАРЕВА
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Аукцион на первый этап комплексного благоустройства территории парка «Швейцария» в Приокском районе завершен. Победителем стало ОАО «Специализированное строительное управление – 5» (ССУ-5). Начальная цена контракта составляла более 3,9 млрд руб.. В результате торгов стоимость была снижена до 3,72 млрд руб. В эту сумму входит благоустройство 52,2 гектаров территории на верхнем уровне парка.

В рамках контракта компания отреставрирует и приспособит для современного использования входы и ограду парка «Швейцария», которые являются объектом культурного наследия. Кроме того, будут восстановлены парковые дорожки, благоустроены мемориальный комплекс «Нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне» и сквер «Первых маевок». Также запланированы архитектурная подсветка и дополнительное озеленение.

Напомним, проектом предполагается установка фонтанов, лавочек, урн, обустройство детских и спортивных площадок, веранд из дерева и стекла. Благоустройство и озеленение территории планируется с учетом максимального сохранения существующих насаждений. Подрядчик должен будет провести специальные мероприятия по оздоровлению деревьев.

Согласно контракту, работы планируется завершить в декабре следующего года. Однако фактически благоустройство парка закончится, как и планировалось, к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Оставшееся время будет потрачено на приемку, устранение замечаний и оплату работ.

Все желающие могут принять участие в спецпроекте о благоустройстве парка «Швейцария», выразить свое мнение, ознакомиться с концепцией и каждым этапом благоустройства парка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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