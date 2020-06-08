«Все силы направлены на обеспечение безопасности избирателей», - Маргарита Красилевская

8 Июнь 2020 2020-06-08T19:42:18+03:00

В Нижегородской области идет подготовка к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию РФ

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В Нижегородской области идет подготовка к общероссийскому голосованию по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Голосование назначено на 1 июля 2020 года.

О ходе избирательной кампании по общероссийскому голосованию рассказала председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.

«В период сложной эпидемиологической обстановки все силы системы избирательных комиссий в первую очередь направлены на обеспечение безопасности избирателей. В Нижегородской области подготовлено 2169 постоянных и 11 временных избирательных участков. На каждом из них будет организована работа в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Каждому входящему на избирательный участок будут бесконтактно измерять температуру тела. Участки будут обеспечены санитайзерами, дезинфицирующими ковриками, разметками социального дистанцирования. Каждому избирателю будут выданы одноразовые маски, перчатки и ручки. Мы уверены, что общероссийское голосование на территории региона пройдет абсолютно безопасно и в полном соответствии с российским законодательством», - отметила Маргарита Красилевская.

Члены комиссий и наблюдатели будут контролировать число голосующих на участке - оно не должно превышать 8-12 человек в час.

Напомним, на территории Нижегородской области предусмотрено несколько форм проведения голосования, в том числе и до дня голосования.

Также граждане, имеющие подтвержденную запись на портале Госуслуг, смогут проголосовать за поправки в Конституцию дистанционно. Прием заявлений на участие электронном голосовании начался 5 июня 2020 года и продлится до 14:00 часов 21 июня 2020 года. Гражданин, подавший заявку, будет исключен из списка участников голосования на избирательных участках.

Напомним, ЦИК РФ одобрил решение о проведении дистанционного голосования в двух субъектах Российской Федерации – Москве и Нижегородской области.

«Мне хочется поблагодарить Центральную избирательную комиссии России за доверие, оказанное Нижегородской области. Это подтверждает лидирующие позиции региона в области цифрового развития. Конечно, мы не отказываемся от традиционных форм волеизъявления. Дистанционное голосование - сервис, который позволяет человеку проголосовать из дома, если он этого захочет. Вместе с тем, мы уже ведем активную подготовку к организации очного голосования. Все участки будут работать в полном соответствии с требованиями безопасности, персонал обеспечим необходимыми средствами защиты. Надеюсь, что нижегородцы проявят активную гражданскую позицию», - сказал глава региона Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU