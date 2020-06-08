18 питомцев из нижегородской «Швейцарии» переехали в Саранск

8 Июнь 2020 2020-06-08T18:25:48+03:00

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18 питомцев бывшего зоопарка «Швейцария» - два пятнистых оленя, четыре суриката, шесть шиншилл, енот-полоскун и пять птиц - переехали в городской зоопарк Саранска. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на ООО «Парк Приокский».

Напомним, ранее переехали другие питомцы зоопарка - зубр, верблюды, красные волки, носуха, черепахи и др. По данным источника, животные – в хорошем состоянии, сыты и ухожены.

Как сообщалось ранее, нижегородский зоопарк был расформирован, так как его территория

Напомним, что территория нижегородского зоопарка находилась в границах объекта культурного наследия регионального значения «Парк «Швейцария», означает, в том числе, и запрет на расширение границ. Назначение и виды разрешенного использования земельных участков определяются правилами землепользования и застройки, что вступило в противоречие с требованиями Правительства РФ. Для получения лицензии зоопарку необходимо было расширить вольеры, построить дороги для спецтехники, обрезать ветви деревьев и т.д. В связи сэтим было принято решение расформировать зоопарк.

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ИСТОЧНИК KP.RU