Следователи проверяют факты нападения мастифа на детей в Нижнем Новгороде

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:22:26+03:00

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Средства массовой информации областного центра разместили сообщение о нападении собаки крупной породы на людей. По данному факту следственный комитет проводит доследственную проверку. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области.

По данным источника, собака породы тибетский мастиф неоднократно набрасывалась на жителей одного из коттеджных поселков, расположенных на территории Нижнего Новгорода. А кроме того, покусала двух маленьких детей.

По словам старшего помощника руководителя Следственного управления СКР по Нижегородской области Юлии Скляровой, действиям граждан, которые допустили нападение крупной собаки на детей, будет дана юридическая оценка. После завершения проверки следственный комитет примет процессуальное решение по вопросу нападений.

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ИСТОЧНИК KP.RU