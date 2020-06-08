2020-06-08T16:26:58+03:00
Общество

«Благодаря поправкам к Конституции волонтерские организации смогут участвовать в принятии государственных решений», - Дарья Лежнева

За поправки в Конституцию обязательно должна голосовать молодежь, считает руководитель волонтерского движения
Елена ЛАЗАРЕВА
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Исполнительный директор Нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Дарья Лежнева прокомментировала поправки в Конституцию РФ, касающиеся поддержки НКО и волонтерского движения:

- Внесение поправки о поддержке волонтерского движения, добровольческих организаций, некоммерческих объединений свидетельствует о том, что доверие государства к этим организациям растет. Есть гарантия, что к мнению НКО будут прислушиваться. По большому счету, благодаря поправкам в Конституцию у волонтерских организаций появится возможность участвовать в принятии решений на высоком государственном уровне. Для нас важно, что правительство страны будет уделять внимание волонтерским организациям и благотворителям. Благодаря этому наше движение сможет перейти на новый уровень, и мы сможем стать профессиональнее, нарастить определенные компетенции, развить особую ответственность.

Молодежь обязательно должна идти голосовать за новую Конституцию, так как многие изменения касаются именно молодого поколения, тех новых и правильных дел, которые сейчас мы взяли на себя. Уровень развития социальной политики в стране теперь зависит и от участия некоммерческих организаций - это, несомненно, шаг вперед, в будущее, в котором всем нам жить, - считает Дарья Лежнева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Благодаря поправкам к Конституции волонтерские организации смогут участвовать в принятии государственных решений», - Дарья Лежнева
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