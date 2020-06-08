В Нижнем Новгороде разработают проекты по рекультивации двух объектов экологического вреда
В Нижнем Новгороде разработают проекты по рекультивации двух объектов накопленного экологического вреда – пруд-накопитель кислых гудронов и свалку на территории бывшей воинской части на Московском шоссе. Проекты необходимы для участия в федеральной программе «Чистая страна». Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.
По словам замдиректора городского департамента благоустройства Алексея Краснова, пруд-накопитель кислых гудронов образовался в Московском районе в 50-х годах прошлого века. «В то время отходы от производства и нефтепродукты направлялись в такие пруды и хранились там многие десятилетия. В настоящее время данный водоем оказывает негативное воздействие на окружающую среду», – сказал Алексей Краснов.
Заброшенная воинская часть на Московском шоссе сегодня захламлена строительным и бытовым мусором на территории около 20 гектаров. После проведения паспортизации отходов специалисты определят их класс опасности и способ ликвидации объекта.
Директор МКУ «Горкомэкология» Марина Кочеткова сообщила, что конкретная сумма на рекультивацию объекта в рамках федеральной программы «Чистая страна» нацпроекта «Экология» определится после проведения изысканий.
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ИСТОЧНИК KP.RU