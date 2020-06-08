2020-06-08T14:43:28+03:00
Общество

Нижегородка получила 400 часов общественных работ за кражу из ИКЕА

Жительница областного центра вместе с подельником вынесла более 20 комплектов постельного белья
Елена ЛАЗАРЕВА
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В Кстово городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 28-летней жительницы Нижнего Новгорода. Как установил суд, нижегородка в ноябре прошлого года дважды навестила торговый центр «ИКЕА» со своим знакомым. В первый раз «покупатели» взяли со стеллажей 11 комплектов постельного белья. Молодой человек прикрыл их верхней одеждой и вынес из магазина.

Через несколько дней, вдохновленные успехом своей операции, молодые люди повторили свой «подвиг» - вновь взяли 10 комплектов белья и вышли, не заплатив. Они и в третий раз пошли за бельем, но их задержала охрана магазина.

Суд признал нижегородку виновной и назначил ей наказание в виде 400 часов обязательных работ, взыскав с нее в пользу собственников материальный ущерб на сумму свыше 56 тысяч рублей.

В отношении молодого человека уголовное дело выделено в отдельное производство и находится на рассмотрении в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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