Назначен и.о. главы администрации Советского района Нижнего Новгорода
Новым и.о. главы района стал Сергей Колотов, который до 2018 года занимал должность первого заместителя главы администрации Советского района и курировал вопросы ЖКХ и благоустройства.
По словам Юрия Шалабаева, Сергей Колотов обладает необходимым опытом и компетенциями, чтобы эффективно управлять районом. Кроме того, знает положение дел именно в Советском районе, так как работал в местной администрации много лет. «Наибольшее число обращений жителей города традиционно связано с работой жилищно-коммунального комплекса, а это как раз специализация Сергея Колотова», - сказал Юрий Шалабаев.
Напомним, предыдущий глава района Владимир Исаев ушел в отставку 1 июня, написав заявление по собственному желанию. В течение недели обязанности главы администрации исполнял Юрий Шалабаев.
Справка "КП". Сергей Колотов родился в апреле 1973 года. Окончил Нижегородскую государственную архитектурно-строительную академию, имеет специальность «инженер-строитель». С 2004 до 2013 года работал в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода. В 2013 году был назначен первым заместителем главы администрации Советского района и проработал на этой должности до марта 2018 года. Последнее место работы - АО «Нижегородский водоканал».
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