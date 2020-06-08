2020-06-08T15:54:39+03:00
Общество

Назначен и.о. главы администрации Советского района Нижнего Новгорода

Им стал бывший первый заместитель главы района Сергей Колотов
Елена ЛАЗАРЕВА
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В должности первого заместителя главы администрации Советского района Сергей Колотов проработал с 2013 по 2018 год.В должности первого заместителя главы администрации Советского района Сергей Колотов проработал с 2013 по 2018 год.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Новым и.о. главы района стал Сергей Колотов, который до 2018 года занимал должность первого заместителя главы администрации Советского района и курировал вопросы ЖКХ и благоустройства.

По словам Юрия Шалабаева, Сергей Колотов обладает необходимым опытом и компетенциями, чтобы эффективно управлять районом. Кроме того, знает положение дел именно в Советском районе, так как работал в местной администрации много лет. «Наибольшее число обращений жителей города традиционно связано с работой жилищно-коммунального комплекса, а это как раз специализация Сергея Колотова», - сказал Юрий Шалабаев.

Напомним, предыдущий глава района Владимир Исаев ушел в отставку 1 июня, написав заявление по собственному желанию. В течение недели обязанности главы администрации исполнял Юрий Шалабаев.

Справка "КП". Сергей Колотов родился в апреле 1973 года. Окончил Нижегородскую государственную архитектурно-строительную академию, имеет специальность «инженер-строитель». С 2004 до 2013 года работал в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода. В 2013 году был назначен первым заместителем главы администрации Советского района и проработал на этой должности до марта 2018 года. Последнее место работы - АО «Нижегородский водоканал».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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