Уголовное дело в отношении начальника нижегородского отдела полиции прекращено

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:04:22+03:00

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Суд прекратил уголовное дело в отношении начальника нижегородского отдела полиции №4. Мужчине назначили штраф, сообщается на официальном сайте областного суда.

Речь идет об инциденте, который произошел еще в середине февраля. Один из местных инспекторов задержал гражданина по подозрению в употреблении наркотиков. В ходе медицинского освидетельствования мужчина подтвердил, что действительно находился под действием запрещенных веществ, но сдавать анализы отказался.

В тот же день нарушителя доставили в отдел полиции №4 по Нижнему Новгороду для составления протокола. Следствие установило, что начальнику этого отдела позвонили двое граждан и попросили освободить задержанного от ответственности. Он выполнил их просьбу.

В результате суд приговорил полицейского к штрафу в размере 40 тысяч рублей. Уголовное дело закрыто. Постановление в законную силу не вступило.

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ИСТОЧНИК KP.RU