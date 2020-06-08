Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 8 июня 2020 года: Канавино догоняет Автозавод по числу зараженных

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:04:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Новые случаи заражения коронавирусом за минувшие сутки зафиксированы в 25 районах и городских округах Нижегородской области. По данным на 8 июня 2020 года, в общей сложности COVID-19 подтвердился у 12,4 тысячи нижегородцев. Причем 6020 человек проживают в областном центре, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, что новая коронавирусная инфекция выявлена у жителей в каждом из восьми районов Нижнего Новгорода. Однако их количество везде разное. Так, больше всего пациентов с «чумой-2020» зарегистрировано на Автозаводе - 1142 зараженных. В спину ему дышит Канавино - там 1062 человека с COVID-19. К тысяче заболевших приближается Ленинский район - 946 пациентов.

Следом идут Сормово - 743, Нижегородский район - 656, Советский район - 540 и Московский район - 538. Наименьшее количество зараженных коронавирусом наблюдается в Приокском районе - 393.

«Комсомольская правда» рассказывала, что в районах Нижегородской области по числу заболевших лидируют Павловский район (781 человек), Дзержинск (467), Дивеевский район (416), Кулебакский район (413), Кстовский район (402), Бор (381), Богородский район (366), городской округ Семеновский (300) и Сергачский район (206).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU