2020-06-08T13:04:06+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 8 июня 2020 года: Канавино догоняет Автозавод по числу зараженных

Публикуем карту распространения коронавируса в Нижнем Новгороде
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Новые случаи заражения коронавирусом за минувшие сутки зафиксированы в 25 районах и городских округах Нижегородской области. По данным на 8 июня 2020 года, в общей сложности COVID-19 подтвердился у 12,4 тысячи нижегородцев. Причем 6020 человек проживают в областном центре, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, что новая коронавирусная инфекция выявлена у жителей в каждом из восьми районов Нижнего Новгорода. Однако их количество везде разное. Так, больше всего пациентов с «чумой-2020» зарегистрировано на Автозаводе - 1142 зараженных. В спину ему дышит Канавино - там 1062 человека с COVID-19. К тысяче заболевших приближается Ленинский район - 946 пациентов.

Следом идут Сормово - 743, Нижегородский район - 656, Советский район - 540 и Московский район - 538. Наименьшее количество зараженных коронавирусом наблюдается в Приокском районе - 393.

«Комсомольская правда» рассказывала, что в районах Нижегородской области по числу заболевших лидируют Павловский район (781 человек), Дзержинск (467), Дивеевский район (416), Кулебакский район (413), Кстовский район (402), Бор (381), Богородский район (366), городской округ Семеновский (300) и Сергачский район (206).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 8 июня 2020 года: Канавино догоняет Автозавод по числу зараженных
Банк УРАЛСИБ запустил электронную регистрацию сделок с жильем
Северо-восточный обход Дивеева будет построен к октябрю 2021 года
Пьяный водитель «Приоры» попытался дать взятку инспектору ДПС в Арзамасе
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 8 июня 2020 года составляет 4847 человек
Константин Барановский: «Прийти на избирательный участок – это не опаснее, чем сходить в магазин»
«Горячая» линия по вопросам признания жилья аварийным пройдет в Нижнем Новгороде
Сергей Кульков: «Благодаря поправкам в Конституцию у общественных организаций появится больше возможностей»
Еще почти пять тысяч нижегородцев сдали анализы на COVID-19 за минувшие сутки
Глеб Никитин поздравил жителей Нижегородской области с Днем соцработника