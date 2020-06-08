Банк УРАЛСИБ запустил электронную регистрацию сделок с жильем

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:32:41+03:00

Клиенты могут воспользоваться услугой как при покупке квартиры у застройщика, так и на вторичном рынке

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Банк УРАЛСИБ запустил сервис электронной регистрации сделок с жильем. Клиенты могут воспользоваться услугой как при покупке квартиры у застройщика, так и на вторичном рынке, а также при рефинансировании ранее полученного кредита.

При электронной регистрации участники сделки получают все услуги и документы в режиме «единого окна» через офис банка УРАЛСИБ, без дополнительных визитов в Росреестр и МФЦ. Все необходимые документы для регистрации сделки и передачи данных оформляются за одно посещение. Клиент банка получает сокращенный срок оформления документов и оформление на 1 год электронной цифровой подписи (ЭЦП). В текущих условиях это наиболее актуальный формат регистрации сделки для покупателей недвижимости.

На следующем этапе сервис электронной регистрации будет доступен для партнеров Банка, а также для подачи документов по неипотечным сделкам.

Полную информацию об услуге электронной регистрации сделок с недвижимостью можно получить в Центрах ипотечного кредитования ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также по телефону 8-800-250-57-57.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1 566 банкомат, 525 платежных терминалов.