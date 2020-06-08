2020-06-08T11:26:31+03:00
Общество

Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 8 июня 2020 года составляет 4847 человек

За прошедшие сутки статистика по поборовшим это смертельно опасное заболевание не изменилась
Анастасия НАЗАРОВА
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За прошедшие сутки статистика по поборовшим это смертельно опасное заболевание не изменилась. В регионе по-прежнему 4847 вылечившихся нижегородцев (это 40 % от общего числа зараженных в Нижегородской области), сообщили в пресс-службе облправительства.

Добавим, что на амбулаторном лечении пребывают 4442 человека с коронавирусом. У них болезнь протекает в легкой форме или вовсе без симптомов. Более 2,9 тысячи нижегородцев лечатся в больницах. Под наблюдением врачей находятся 6,2 тысячи человек, в обсерваторах - 88 человек.

При этом сообщалось, что умерших от коронавируса в Нижегородской области стало больше на четыре человека. Таким образом всего в регионе 140 жертв этого смертельного опасного заболевания.

«Комсомольская правда» также писала, что в общей сложности коронавирусом заболели 12442 нижегородца. За последние сутки диагноз подтвердился у 305 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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